بالفيديو.. سقوط كابل كهربائي يتسبب في حريق بسكيكدة

شب حريق في 30 متر مربع من الحشائش نتيجة سقوط كابل كهربائي ذو توتر عالي بسكيكدة.
وتدخلت الوحدة الرئيسية المجاهد المتوفي سعودي الكنز على اثر سقوط جزئ من سلك كهربائي ذو توتر عالي بالطريق الوطني الحاجز الامني للمركز الثالث 44.
وتدخلت مصالح الامن الوطني و”سونلغاز” اين تم عزل السلك الكهربائي ومحاصرة الحريق من طرف مصالح الحماية المدنية.
#المديرية العامة للحماية المدنية#مديرية الحماية المدنية لولاية سكيكدة#خلية الاعلام و الاتصال تدخلت الوحدة الرئيسية المجاهد المتوفي سعودي الكنز #على اثر سقوط جزئ من سلك كهربائي ذو توتر عالي #اليوم 29/02/2020 #الساعة 13سا 21د #بالطريق الوطني 44 الحاجز الامني للمركز الثالث سكيكدة تتمثل في حريق حشائش#حيث قدرت المساحة المحترقة بحوالي 30متر مربعالمصالح المتدخلة :الامن الوطني و سونلغاز #شكر خاص على المجهودات المبذولةدائما في خدمتكم على الرقم 14#الرقم الاخضر 1021
Publiée par Dpc Skikda sur Samedi 29 février 2020
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