بالفيديو.. سقوط كابل كهربائي يتسبب في حريق بسكيكدة

#المديرية العامة للحماية المدنية#مديرية الحماية المدنية لولاية سكيكدة#خلية الاعلام و الاتصال تدخلت الوحدة الرئيسية المجاهد المتوفي سعودي الكنز #على اثر سقوط جزئ من سلك كهربائي ذو توتر عالي #اليوم 29/02/2020 #الساعة 13سا 21د #بالطريق الوطني 44 الحاجز الامني للمركز الثالث سكيكدة تتمثل في حريق حشائش#حيث قدرت المساحة المحترقة بحوالي 30متر مربعالمصالح المتدخلة :الامن الوطني و سونلغاز #شكر خاص على المجهودات المبذولةدائما في خدمتكم على الرقم 14#الرقم الاخضر 1021

Publiée par Dpc Skikda sur Samedi 29 février 2020