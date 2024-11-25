بالفيديو.. سقوط لوحة مرورية على شاحنة بنفق بئر مراد رايس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق حادث وقع على مستوى النفق الأرضي الجديد ببلدية بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة.

وحسب ما أظهرته مشاهد الفيديو تمثل الحادث في سقوط لوحة مرورية للتوجيه والمُثبة قبل دخول النفق، على شاحنة من الوزن الثقيل، ما تسبب في خسائر مادية، منها انكسار كلي للزجاج الأمامي للشاحنة مع إصابة السائق ومرافقه بإصابات التي وصفها مصور الفيديو بالطفيفة.

يشار أن النفق الذي سجل به الحادث هو المؤدي إلى البليدة وبئر توتة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور