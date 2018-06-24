يعيش سكان ببلدية ولاد يعيش بولاية البليدة، في خوف ورعب لوجود عمارات هشة مهددة بالسقوط .

كما أن هذه العمارات في حالة كارثية، حيث أنها شوهت المنظر الجمالي للحي الذي يقطنون فيه.

بالإضافة إلى ذلك فإن هذه العمارات تشكل خطراعلى البنايات المجاورة، لها لكونها مهددة بالانهيار في أي لحظة.

وقال أحد سكان الحي، أن هذه العمارات منذ سنة 1996 ،وهي في حالة يرثى لها .

حيث تم الاتفاق على ترميمها لكن لحد الأن بقيت على تلك الحالة.

كما طالب مواطن آخر يقطن في ذات الحي، من السلطات إما أن ترمم هذه العمارات أو تهدمها حتى لا تشكل خطرا على السكان.