بالفيديو..سكان “نقرين” بتبسة يغلقون الطريق ويرفعون مطالب تنموية

أقدم سكان حي “السطحة” بدائرة نقرين جنوب ولاية تبسة ، اليوم، على غلق الطريق الوطني رقم 16، وشل حركة المرور تماما.

ويطالب المحتجون لا سيما الشباب منهم بتوفير مناصب الشغل في إطار الإدماج، بالإضافة إلى التوزيع العادل للسكنات الريفية

كما رفع السكان وخاصة قاطني حي “السطحة” عدة مطالب إجتماعية وتنموية، منها بناء مدارس لإنهاء معاناة التلاميذ من مشقة السير لمسافات طويلة

وكذا تعبيد الطرقات المهترئة، وتوفير الإنارة العمومية.

السكان الغاضبون أكدوا أن تطمينات الوالي في آخر زيارة له للمنطقة بقيت حبرا على ورق.