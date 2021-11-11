بالفيديو.. سليماني:”لم يكن هدفي الأكبر أن أصبح الهداف التاريخي للخضر”

أكد مُهاجم فريق أولمبيك ليون الفرنسي والمُنتخب الوطني الجزائري أن هدفه الأكبر لم يكن بتاتا أن يُصبح الهداف التاريخي للخضر.

وقال “السوبر سليم” في تصريحات خص بها القناة الرسمية للوال.

“أولا وقبل كل شيئ أنا فخور جدا بتقديم يد العون للمُنتخب الوطني ومُساعدته على تحقيق الفوز والانتصارات”.

“كان حلم الطفولة أن أُصبح أفضل هداف في تاريخ مُنتخب كبير مثل الجزائر وهذا فخر لي ولعائلتي”.

“لم يكن ذلك هدفي الأكبر ولم أضع ذلك في رأسي بشكل دائم لكن مُهمتي هي تسجيل الأهداف”.

ومن جانب آخر آشاد الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بابن مدينة عين البنيان.

ونشر حساب “اليويفا” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو لثنائية “سليماني” في مرمى سبارتا براغ التشيكي.

وعلق الحساب على الثنائية التي جاءت في لقاء الجولة الرابعة من دور مجموعات منافسة كأس الدوري الأوروبي بعبارة.

“ثنائية إسلام سليماني التي سجلها في ظرف دقيقتين الأسبوع الماضي سمحت للوال باقتطاع تأشيرة التأهل”.

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وبصم سهرة الخميس الماضي النجم الدولي الجزائري إسلام سليماني على ثنائية رائعة في منافسة كأس الدوري الأوروبي.

“السوبر سليم” وقع ثنائية فريقه أولمبيك ليون الفرنسي في المواجهة أمام الضيف سبارتا براغ التشيكي.

وسجل سليماني الهدف الأول في الدقيقة ال61 بطريقة رائعة قبل أن يعود ويوقع الهدف الثاني في الدقيقة ال63.

ويتواجد الدولي الجزائري، إسلام سليماني على رأس إهتمامات نادي النصر السعودي، تحسبا للميركاتو المُقبل، وفقا لما كشفه الإعلام المحلي.

وأكد السعوديون، بأن الفريق المُلقب بـ”العالمي”، تفاوض بشكل رسمي مع سليماني، وواثق من الظفر بخدماته، خلال الشتاء الجاري.