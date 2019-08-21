بالفيديو.. سليماني: “جارديم يعرف إمكانياتي”

عبّر الدولي الجزائري إسلام سليماني، عن سعادته بالإنضمام لنادي موناكو، والعمل من جديد تحت لواء مدربه السابق ليوناردو جارديم.

وصرح إسلام سليماني، للموقع الرسمي لنادي موناكو: “من الجيد الإلتقاء من جديد مع مدربي السابق، هو من قام بجلبي إلى سبورتينغ لشبونة”.

وأضاف مهاجم الخضر: “هو يعرف إمكانياتي، ويدرك لماذا أراد جلبي إلى هنا، أضن أنه بإمكاني مساعدة الفريق كثيرا”.

وختم إسلام سليماني، تصريحاته قائلا: “بحكم الخبرة التي أمتلكها، من واجبي مساعدة الفريق سواء داخل أو خارج الميدان”.