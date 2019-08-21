بالفيديو.. سليماني: “جارديم يعرف إمكانياتي”

الرياضة
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بالفيديو.. سليماني: “جارديم يعرف إمكانياتي”
بقلم كريم.تيغرمت

عبّر الدولي الجزائري إسلام سليماني، عن سعادته بالإنضمام لنادي موناكو، والعمل من جديد تحت لواء مدربه السابق ليوناردو جارديم.

وصرح إسلام سليماني، للموقع الرسمي لنادي موناكو: “من الجيد الإلتقاء من جديد مع مدربي السابق، هو من قام بجلبي إلى سبورتينغ لشبونة”.

وأضاف مهاجم الخضر: “هو يعرف إمكانياتي، ويدرك لماذا أراد جلبي إلى هنا، أضن أنه بإمكاني مساعدة الفريق كثيرا”.

وختم إسلام سليماني، تصريحاته قائلا: “بحكم الخبرة التي أمتلكها، من واجبي مساعدة الفريق سواء داخل أو خارج الميدان”.


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