بالفيديو.. سليماني ضاحكا :”رأسي أقوى أسلحتي”

عبّر الدولي الجزائري إسلام سليماني، عن سعادته الكبيرة، بعد قيادته ناديه موناكو لتحقيق فوز مُهم خارج الديار أمام نظيره أميان.

وتفاعل “سوبر سليم”، مع هزه للشباك بطريقة ساخرة، في حديث مع الحساب الرسمي لفريقه على مُستوى موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وقال رأس الحربة ضاحكا :”الهدف، لقد سجلته بكل هدوء برأسي، والذي يُعتبر أقوى سلاح عندي”.

وواصل :”المهم بالنسبة لي هو الفريق قبل أي شيء، كما أنا سعيد بعودتي للمُنافسة بعد غيابي مؤخرا”.

يُشار بأن هداف الخضر، ضيع المُباريات الماضية لفريقه، بسبب رغبته في تغيير الأجواء، وتعرضه للإصابة فيما بعد.