بالفيديو.. سليماني: “في ليون أعتبر نفسي وكأنني في الجزائر”

أكد الدولي الجزائري إسلام سليماني لاعب نادي ليون الفرنسي، اندماجه بشكل سريع وجيد في فريقه الجديد.

وصرح إسلام سليماني، خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة، أمام الإعلام الفرنسي: “في ليون أشعر وكأنني في الجزائر”.

وأوضح مهاجم الخضر: “لا أشعر أنني مغترب، كوني أتواجد في مدينة فيها العديد من الجزائريين، وهذا يساعدني كثيرا”.

يذكر أن إسلام سليماني، انضم إلى نادي ليون الفرنسي، في الميركاتو الشتوي المنصرم، قادما من نادي ليستر سيتي الإنجليزي.