بالفيديو.. سليماني: “لا ألعب برأسي فقط.. المهم أنني أسجل”

نشط اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني اليوم الجمعة ندوة صحفية للحديث عن مباراة العد التي يستقبل فيها فريقه ليون نادي لوريان في إطار الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.

وردّ إسلام سليماني على سؤال أحد الصحفيين بخصوص تركيزه على اللعب بالرأسيات فقط قائلا: “أنا لا أجيد اللعب بالرأسيات فقط، .. لكن المهم أنني أسجل”.

وأَضاف: “أسلوب المدرب ملائم للفريق، أحب الضغط.. أهم شيء بالنسبة لي هو الفريق. لا تهمني إحصائياتي. أريد الفوز بلقب مع ليون.”

“وأضاف: “سعيد جدا باللعب في ليون، و بعودة الجماهير إلى المدرجات.. هذا الأمر مهم جدا، لمنحنا الثقة من أجل تحقيق سلسلة من الإنتصارات.

“وصل العديد من لاعبي الخبرة إلى الفريق، و بدوري أعمل دائما على مساعدة اللاعبين الشباب.”

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