بالفيديو.. سليماني ممرر حاسم ويتعرض لإصابة أمام لوريان

تعرض اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني لإصابة خطيرة على مستوى الركبة اليمنى خلال المباراة التي جمعت فريقه ليون بنادي لوريان في إطار الجولة الثامنة من الليغ1 الفرنسية.

وكان إسلام سليماني قد صنع كرة الهدف الوحيد لزميله توكو إيكامبي في الدقيقة الـ50 من عمر المباراة التي شارك فيها مهاجم الخضر بديلا في الشوط الثاني من عمر اللقاء قبل أن يغادر أرضية الميدان في الدقيقة الـ77.

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