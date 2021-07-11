بالفيديو.. سليماني هداف في ودية ليون أمام بروج أوبراس

ساهم الدولي الجزائري إسلام سليماني في الفوز الذي حققه ناديه ليون، خلال المباراة الودية التحضيرية التي جمعتهم بفريق بروج أوبراس.

ونجح سليماني، من هز الشباك في هذه المواجهة الودية التحضيرية، بعد توقيع للهدف الثالث لصالح ناديه ليون.

وأكد بذلك مهاجم الخضر مجددا، محافظته على حسه التهديفي، واستعداده للموسم الجديد من الليغ1 الفرنسية.

.يذكر أن إسلام سليماني، فاز رفقة ناديه ليون، في هذه الودية التحضيرية، بخماسية كاملة مقابل هدف واحد، على حساب نادي بروج أوبراس.