بالفيديو.. سليماني هداف في ودية ليون أمام بروج أوبراس
بقلم كريم.تيغرمت
ساهم الدولي الجزائري إسلام سليماني في الفوز الذي حققه ناديه ليون، خلال المباراة الودية التحضيرية التي جمعتهم بفريق بروج أوبراس.
ونجح سليماني، من هز الشباك في هذه المواجهة الودية التحضيرية، بعد توقيع للهدف الثالث لصالح ناديه ليون.
وأكد بذلك مهاجم الخضر مجددا، محافظته على حسه التهديفي، واستعداده للموسم الجديد من الليغ1 الفرنسية.
.يذكر أن إسلام سليماني، فاز رفقة ناديه ليون، في هذه الودية التحضيرية، بخماسية كاملة مقابل هدف واحد، على حساب نادي بروج أوبراس.
Retour en images sur notre premier match de préparation face à @FBBP01 et découvrez les buts de @MDembele_10 (x2), @slimaniislam, Bradley Barcola et Castello Lukeba ! 💥
Pour revoir le match 👉 https://t.co/IhISHAr1qu pic.twitter.com/IRrUMEXCF5
— Olympique Lyonnais (@OL) July 11, 2021
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