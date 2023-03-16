بالفيديو.. سليماني وبراهيمي يحسمان التأهل في دوري المؤتمر الأوروبي
بقلم عزيز طالبي
قاد الثنائي الجزائري اسلام سليماني وبلال براهيمي ناديهما للتأهل إلى الربع النهائي من دوري المؤتمر الأوروبي.
ونال اسلام سليماني قسطا وفيرا من الحظ في قيادة اندرخلت للفوز بالمباراة أمام فياريال بهدفه الشخصي الوحيد في المباراة، التي انتهت بهدف مقابل صفر.
كما قاد الدولي الجزائري بلال براهيمي فريقه نيس للتأهل إلى الدور المقبل بهدفه الجميل، في المباراة التي انتهت بتسجيل ثلاثية مقابل واحد في شباك شريف المولدافي.
BILAL BRAHIMI 🇩🇿(2000)!!!pic.twitter.com/o9zufaZW4h
— Football Report (@FootballReprt) March 16, 2023
هدف اسلام سليماني ضد فياريالpic.twitter.com/QmAGXpsVpL
— SaMiR | 🇩🇿 (@26RMcfc) March 16, 2023
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption
رابط دائم : https://nhar.tv/TERsh