بالفيديو.. سليماني وبراهيمي يحسمان التأهل في دوري المؤتمر الأوروبي

قاد الثنائي الجزائري اسلام سليماني وبلال براهيمي ناديهما للتأهل إلى الربع النهائي من دوري المؤتمر الأوروبي.

ونال اسلام سليماني قسطا وفيرا من الحظ في قيادة اندرخلت للفوز بالمباراة أمام فياريال بهدفه الشخصي الوحيد في المباراة، التي انتهت بهدف مقابل صفر.

كما قاد الدولي الجزائري بلال براهيمي فريقه نيس للتأهل إلى الدور المقبل بهدفه الجميل، في المباراة التي انتهت بتسجيل ثلاثية مقابل واحد في شباك شريف المولدافي.

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