بالفيديو.. سليماني يبصم على دوبلي في الكلاسيكو البلجيكي
بقلم عزيز طالبي
سجّل الدولي الجزائري اسلام سليماني ثنائية رفقة فريقه اندرخلت أمام ستاندار دولياج اليوم الأحد في قمة الدوري البلجيكي.
كما نجح سليماني في تسجيل دوبلي في ظرف أربع دقائق فقط. أين قاد فريقه للفوز بثنائية مقابل واحد بشكل مؤقت.
وردّ مهاجم الخضر بطريقت الخاصة على استفزازات الأنصار، عندما قام بإشارة باليد تدل على “السكوت” ومطالبته بتفادي انتقاده.
BUUUUUT de Slimani sur pénalty !!!!! pic.twitter.com/4JsXis61sx
— La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) February 26, 2023
هدف إسلام سليماني الثاني له و لأندرلخت .
ثنائية في شوط واحد ⚽️⚽️ https://t.co/CCEhrPZ89X
— BouKhalfa Mazar (@BoukhalfaMaz) February 26, 2023
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