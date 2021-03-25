بالفيديو.. سليماني يبصم على دوبلي ويُضيف الثالث للخضر

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
بالفيديو.. سليماني يبصم على دوبلي ويُضيف الثالث للخضر صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

سجل سهرة اليوم الخميس النجم إسلام سليماني دوبلي ليصل لهدفه ال32 بقميص المنتخب الوطني الجزائري.

هدف “السوبر سليم” الأول جاء في الدقيقة ال25 من لقاء الخضر ضد زامبيا الجاري حاليا بملعب الأبطال بالعاصمة الزامبية لوزاكا.

إبن مدينة عين البنيان أضاف الهدف الثاني له والثالث للخضر في اللقاء عند حلول الدقيقة ال55.

وبهذا الهدف الثاني أصبح يفصل سليماني 4 أهداف فقط عن مُعادلة رقم عبد الحفيظ تسفاوت الذي يُعتبر الهداف التاريخي للخضر ب36 هدف.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=976759

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com