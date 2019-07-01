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بالفيديو ..سليماني يبصم على هدفه الـ28 بقميص الخضر

الرياضة
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بالفيديو ..سليماني يبصم على هدفه الـ28 بقميص الخضر
بقلم يونس رزيق

تمكن مهاجم المنتخب الوطني إسلام سليماني من تسجيل هدف الخضر الأول في مرمى المنتخب التنزاني في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لمنافسة كاس امم إفريقيا.

ووصل إسلام سليماني لهدفه الـ28 بقميص المنتخب الوطني ،  في حين يعتبر هدفه اليوم الثالث له في منافسة كأس أمم إفريقيا.

وجائت أهداف سليماني كالآتي:

5 تنزانيا ، 3 مع إتيوبيا ،1 مع السيشل، 2 السنغال، 1 إفريقيا الوسطى، 1 مالاوي، 1 جنوب إفريقيا، 1 غينيا، 3 البنين، 1 مالي، 1 رواندا، 1 روسيا، 1 كوريا، 1 آرمينيا، 1 ليبيا، 2 غامبيا، 1 موريتانيا، 1 بوركينافاسو/


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