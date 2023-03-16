بالفيديو. سليماني يبصم على هدف جديد في دوري المؤتمر الأوروبي

بصم الدولي الجزائري إسلام سليماني على هدف شخصي له في مباراة اندرخلت أمام فياريال في منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

وسجّل إسلام سليماني الهدف الأول لفريقه اندرخلت في الدقيقة 73 من عمر المواجهة التي كانت تسير للتعادل، قبل أن يفاجأ مهاجم الخضر الجميع.

وكان سليماني قد دخل احتياطيا في الدقيقة 63 من عمر الشوط الثاني، في المباراة التي جرت أمام مواطنه عيسى ماندي الذي شارك أساسيا، و نال البطاقة الصفراء في الدقيقة 70.

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