بالفيديو.. سليماني يبصم على هدف جديد في مواجهة جينك
بقلم كريم تيغرمت
تمكن المهاجم الجزائري اسلام سليماني، اليوم الأحد، من هز الشباك مجددا رفقة ناديه أندرلخت، خلال مواجهة جينك.
وشارك سلماني، أساسيا ضمن تشكيل نادي أندرلخت في هذه المباراة التي جمعتهم بمضيفهم جينك، لحساب الجولة الـ33 من الدور البلجيكي.
كما برز هداف الخضر في الدقيقة الـ43 من عمر الشوط الأول، أين تمكن من هز الشباك، وتعديل النتيجة لصالح أندرلخت.
وبهذا أكد إسلام سليماني، مجددا، فعاليته الهجومية، رافعا رصيده من الأهداف لهذا الموسم بألوان ناديه أندرلخت.
⚽ GOL – DOELPUNT – GOAL
RSC Anderlecht !!! 🥳🟣⚪
⏰ | 43 Minutos
👦🏽 Islam Slimani
🅰 Killian Sardella
🔵⚪ KRC Genk 1⃣
🟣⚪ RSC Anderlecht 1⃣
📌 | First Division A 2022/23 – 33º Rodada pic.twitter.com/qvDMUKIZwN
— 🇧🇷🇧🇪 🦁 Futebol Belga 🦁🇧🇪 🇧🇷 (@FutebolBelga) April 16, 2023
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