بالفيديو.. سليماني يبصم على هدف جديد في مواجهة جينك

تمكن المهاجم الجزائري اسلام سليماني، اليوم الأحد، من هز الشباك مجددا رفقة ناديه أندرلخت، خلال مواجهة جينك.

وشارك سلماني، أساسيا ضمن تشكيل نادي أندرلخت في هذه المباراة التي جمعتهم بمضيفهم جينك، لحساب الجولة الـ33 من الدور البلجيكي.

كما برز هداف الخضر في الدقيقة الـ43 من عمر الشوط الأول، أين تمكن من هز الشباك، وتعديل النتيجة لصالح أندرلخت.

وبهذا أكد إسلام سليماني، مجددا، فعاليته الهجومية، رافعا رصيده من الأهداف لهذا الموسم بألوان ناديه أندرلخت.