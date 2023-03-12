بالفيديو. سليماني يتألق بثنائية ويقود اندرخلت لفوز جديد
بقلم عزيز طالبي
قاد الدولي الجزائري اسلام سليماني فريقه اندرخلت للفوز على حساب سيركل بروج بتسجيل ثنائية نظيفة.
وسجّل اسلام سليماني الهدف الاول في الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول، قبل أن يعود “سوبر سليم” من جديد ليسجّل الهدف الثاني في الدقيقة 85، من عمر المباراة التي انتهت بهذه النتيجة.
وجرت المباراة ضمن مجريات الجولة 29 من عمر البطولة المحلية بملعب “لوتو بارك”.
La 1ère mi temps d’Islam Slimani, il a retrouvé son niveau, le départ de Brest lui a fait énormément de bien. 🇩🇿💪 pic.twitter.com/ySjcfBe3T2
— SuperSlim (@Lefennec16) March 12, 2023
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