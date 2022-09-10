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الرياضة

بالفيديو.. سليماني يتألق ضد البياسجي ويراوغ راموس بالجسر الصغير

بقلم فيصل زيان بوزيان
بالفيديو.. سليماني يتألق ضد البياسجي ويراوغ راموس بالجسر الصغير
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صنع اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني، لاعب براست، الحدث في مباراة فريقه ضد باريس سان جيرمان، برسم الجولة الـ7 من الليغ 1.

وتمكن مهاجم الخضر من مراوغة خصمه سيرجيو راموس، بطريقة رائعة، وتمرير الكرة بين قدمي لاعب البياسجي، ويحصل على مخالفة بعدها.

يجدر للإشارة، ، أنهى فريق براست بمشاركة بلقبلة وسليماني الشوط الأول منهزم ضد البياسجي بهدف لصفر.

رابط دائم : https://nhar.tv/qP21m
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