بالفيديو.. سليماني يتعرض للعنصرية في مباراة بريست وكليرمون فوت

تعرض الدولي الجزائري إسلام سليماني، لاعب نادي بريست، لأفعال عنصرية، اليوم الأحد، خلال مشاركته في مواجهة كليرمون فوت.

وشارك سليماني، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه بريست، في هذا اللقاء الذي جمعهم كليرمون فوت، لحساب الليغ1.

كما شهدت أطوار هذا اللقاء، تعرض الدولي الجزائري، لعبارات عنصرية من طرف المنافس، ما أثارت غضبه.

وعقب ذلك قام اسلام سليماني، بالتوجه إلى الحكم الرابع، أين اشتكى له من تعرضه لعبارات عنصرية قبل يواصل اللعب.