بالفيديو.. سليماني يتعرض لطرد يثير التساؤلات في بلجيكا

تعرض الدولي الجزائري اسلام سليماني، اليوم السبت، لطرد غريب في مباراة فريقه ميشيلين أمام نادي اود هيفرلي لوفين في الدوري البلجيكي.

وطرد اسلام سليماني من قبل حكم المباراة الرئيسي، بعدما احتج على الحكم الذي وجه انذارا لزميله في الفريق.

كما عرفت المباراة منح مهاجم الخضر تمريرة حاسمة في الهدف الثاني لفريقه ميشيلين بعدما كانت النتيجة تشير إلى فوز بهدفين مقابل صفر.