بالفيديو.. سليماني يتعرّض لمراوغة خرافية من موهبة ناشئي اندرخلت

تعرّض الدولي الجزائري إسلام سليماني إلى مراوغة جميلة جدا من قبل احد المواهب الناشئة في اندرلخت البلجيكي.

وكشفت الإعلام البلجيكي أن سليماني قام بالتدرب رفقة الناشئين للحظات فقط. بعد زيارة مفاجأة من قبله لهم لتشجيعهم على بذل مجهودات أكبر.

كما قال، أن مهاجم الخضر، كشف عن جانبه الرياضي والإنساني في الوقت نفسه، بعدما أصبح النجم الأول في الفريق البلجيكي بالنظر إلى غزارته التهديفية في وقت قصير جدا.

يذكر. أن اخر انجازات لاعب شباب بلوزداد سابقا تسجيله ثنائية في الداربي البلجيكي امام ستاندار دو لياج.

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