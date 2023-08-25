بالفيديو.. سليماني يحظى بترحيب كبير من زملائه الجدد في كوريتيبا

حظي الدولي الجزائري اسلام سليماني، بترحيب حار، من زملائه الجدد في ناديه كوريتيبا البرازيلي، الذي انضم اليه هذا الصيف.

ونشر إدارة نادي كوريتيبا، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، مقطع فيديو، لأول لقاء لسليماني مع زملائه اللاعبين، وأطقم الفريق.

كما أوضح الفيديو، الترحيب الذي حظي به الهداف التاريخي للخضر، من طرف الجميع، وتبادله أطراف الحديث مه مدربه، وبعض اللاعبين.

يذكر أن اسلام سليماني (35 عاما)، رسّم هذا الأسبوع، انضمامه إلى نادي كوريتيبا البرازيلي، في صفقة انتقال حر.