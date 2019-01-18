بالفيديو.. “سليماني” يخرج تحت صافرات الاستهجان في “تركيا” !

الرياضة
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بالفيديو.. “سليماني” يخرج تحت صافرات الاستهجان في “تركيا” !
بقلم أمير بهلول

تلقى “إسلام سليماني” صافرات الاستهجان من طرف جماهير “فنربخشة” في مباراة الفريق أمس الخميس في كأس تركيا.

وكان “السوبر سليم” قد شارك كأساسي وخرج في الدقيقة 80 تحت “الصافرات”، غير أن المدرب “إيرسون ينال” قام بالتصفيق له.

ويبدو أن المدرب التركي لا يزال يثق في قدرات النجم الجزائري ويريد منحه الثقة اللازمة من أجل العودة للطريق الصحيح.

وحتى “بن زية” لم يسلم من صافرات الاستهجان فهو الآخر عان من تلك الصافرات، خاصة بعد الأداء الباهت للنجم الجزائري.

يذكر أن “فنربخشة” انهزم في مباراة الذهاب للدور الـ16 من كأس تركيا ضد “أومراني سبور” بنتيجة 1-0.


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