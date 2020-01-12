بالفيديو.. سليماني يرد على تهميشه بهدف جميل ضد البياسجي

الرياضة
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بالفيديو.. سليماني يرد على تهميشه بهدف جميل ضد البياسجي صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

بصم سهرة اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري “إسلام سليماني” على هدفا رائع مع فريقه موناكو في مواجهة العملاق باريس سان جيرمان.

سليماني شارك بديلا لزميله “سيسك فابريغاس” في الدقيقة 65 من المواجهة التي تدخل لحساب الجولة 20 من الدوري الفرنسي.

“سليماني” عدل النتيجة لموناكو في الدقيقة 70 بعد الرجوع لتقنية الفيديو بحكم الغاء الهدف من قبل الحكم بداعي التسلل في البداية.

المواجهة التي جرت بملعب البارك دي برانس انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لثلاثة.


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