بالفيديو.. سليماني يرد على تهميشه بهدف قاتل ضد أميان

قاد النجم الدولي الجزائري “إسلام سليماني” فريقه موناكو لتحقيق فوز قاتل على مُضيفه أميان سهرة اليوم السبت.

مهاجم الخضر شارك بديلا لزميله “كايتا بالادي” في الدقيقة 58 عندما كانت النتيجة تُشير لتقدم المُضيف بهدف دون رد.

وسام بن يدر عدل النتيجة في الدقيقة 85 قبل ان يُسجل ابن عين البنيان هدف الفوز في الدقيقة ال93 برأسية قوية.