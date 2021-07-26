بالفيديو.. سليماني يستعرض قدراته اللغوية بالبرتغالية

أدلى الدولي الجزائري إسلام سليماني لاعب أولمبيك ليون الفرنسي، بتصريحات للصحافة البرتغالية، عقب المواجهة الودية التي جمعتهم بناديه السابق سبورتينغ لشبونة.

وصرح سليماني، للصحافة البرتغالية: “سبورتينغ هي بيتي، من الجيد دائما العودة إلى هنا، رغم غياب الجماهير”.

وأضاف مهاجم الخضر: “ملعب “خوسي ألفاراد”، هو ملعب خاص جدا بالنسبة لي، أشتاق لكل شيء هنا، الجماهير، النادي، البرتغال، والشمس”.

وأظهر مهاجم نادي ليون، فصاحة بالغة في الحديث باللغة البرتغالية، وهو ما أثار إعجاب محبيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي.