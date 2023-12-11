بالفيديو.. سليماني يسجل تواجده بإيسلندا لهذا السبب

يتواجد الدولي الجزائري إسلام سليماني، مهاجم نادي كوريتيبا البرازيلي، بمدينة سكوغافوس، الواقعة جنوب ايسلندا.

ونشر سليماني، اليوم الإثنين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “انستغرام”، مقطع فيديو، وصور له من ايسلندا.

ويأتي تواجد مهاجم الخضر، بإيسلندا، من أجل قضاء عطلته، بعد أيام قليلة من اسدال الستار عن البطولة البرازيلية.

ويستغل اسلام سليماني، هذه الفترة من أجل استرجاع أنفاسه، قبل عودته خلال الأيام القليلة المقبلة إلى أجواء التحضيرات.

يذكر أن إسلام سليماني، عجز رفقة ناديه كوريتيب، في ضمان البقاء ضمن القسم الأول من الدوري البرازيلي، وسجلو سقوطهم للقسم الثاني.

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