بالفيديو.. سليماني يسجل ثامن أهدافه أمام ضحيته المفضلة بورتو البرتغالي

واصل اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني تألقه في المباريات الودية التي يخوضها فريق ليون الفرنسي تحضيرا لإنطلاق الموسم الكروي الجديد 2021-2022، حيث كان وراء تسجيل الهدف الثالث لفريقه في المباراة التي خسرها بخماسية أمام نادي بورتو البرتغالي.

ووصل المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني لهدفه الثامن في مرمى فريق بورتو البرتغالي مع جميع الأندية التي لعب فيها، حيث سبق له وأن سجل 6 أهداف في 6 مباريات بقميص نادي سبورتينغ ليشبونة، وهدف واحد مع فريق ليستر سيتي، وهدف اليوم مع فريق أولمبيك ليون الفرنسي.

كما تألق اللاعب السابق لفريق شباب بلوزداد بشكل لافت خلال الفترة التحضيرية لفريق أولمبيك ليون، حيث سبق له وأن سجل في المباراة الودية السابقة في مرمى فريقه السابق سبورتينغ ليشبونة.