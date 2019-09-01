بالفيديو..سليماني يسجل ثنائية ويحقق رقما تاريخيا

تمكن الدولي الجزائري إسلام سليماني من فرض إسمه بقوة في الدوري الفرنسي مع ناديه موناكو، واصبح نجم الإمارة الأول .

بحيث في ظرف مباراتين تمكن سوبر سليم من تسجيل ثلاثة أهداف، أخرها هدفي اليوم التي سجلها في مرمى ستراسبورغ .

بحيث سجل إبن عين البنيان هدفين في الدقيقتين 11 و40 من الشوط الأول لحساب الجولة الجولة الرابعة من الليغ 1.

لتنتهي المبارة بتعادل الفريقين وإحراز نادي الإمارة لنقطة إضافية لرصيده في جدول الترتيب العام للدوري .

من جهته يحتل سليماني المركز الثالث في هدافي الليغ 1 بعد تسجيله لثلاث اهداف لحد الساعة رغم أنه لعب سوى مباراتين.

كما أصبح مهاجم الخضر ثاني لاعب فقط يسجل 3 أهداف في أول مباراتين له مع موناكو في الدوري الفرنسي على مدار الخمسين عاما الماضية، بعد إيمانويل ريفيير في أوت 2013 الذي سجل 4 أهداف.