بالفيديو.. سليماني يشارك في حصة استئناف التدريبات لشباب بلوزداد

استأنف فريق شباب بلوزداد عشية اليوم الأحد، تدريباته الجماعية، تحسبا لمبارياته المقبلة من البطولة المحترفة، بمشاركة اسلام سليماني.

ونشرت إدارة شباب بلوزداد، مقطع فيديو، عبر الصفحة الرسمية للفريق، لحصة التديربات التي أجراها الفريق بمركز الفندقة بعين البنيان، والتي جرت بمشاركة سليماني.

وظهر سليماني، مندمجا رفقة بقية زملائه، بصفة عادية، في هذه الحصة التدريبية، التي جرت تحت اشراف المدرب عبد القادر عمراني.

ويأتي ظهور اسلام سليماني، في هذه الحصة التدريبية، كرد على الاشاعات التي تحدثت عن مغادرته الفريق، بسبب عدم مشاركته في المباراة الأخيرة أمام أولمبيك أقبو.

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