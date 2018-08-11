بالفيديو.. “سليماني” يصل “إسطنبول” ويتحصل على إستقبال الكبار

حط الدولي الجزائري، إسلام سليماني، سهرة أمس الجمعة رحاله بـ”أسطنبول” التركية، وهذا إستعدادا للتعاقد مع “فينرباتشي” في الساعات القليلة القادمة.

وتحصل “سوبر سليم” على إستقبال كبير من جماهير “الكناري”، والتي تمنت التوفيق لمُهاجمها الجديد، مُطالبة إياه بقيادة فريقه لإسترجاع بريقه.

ويُنتظر أن يتم ترسيم صفقة إبن عين البنيان، اليوم بعد خضوعه للفحوصات الطبية، للتأكد من عدم مُعاناته من أي إصابة.

يُشار بأن “ليستر سيتي” وافق على أغلى لاعب في تاريخه لصفوف “فينرباتشي” مُقابل قيمة مالية في حدود الـ4 ملايين أورو.