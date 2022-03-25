بالفيديو.. سليماني يصل لهدفه الـ40 بقميص الخضر
بقلم عبد النور حواز
عزز النجم الدولي إسلام سليماني صدارته لترتيب الهدافين التاريخيين للمنتخب الوطني الجزائري.
ووقع لاعب سبورتينغ لشبونة البرتغالي الهدف الوحيد للخضر أمام الكاميرون في الشوط الأول برأسية رائعة في الدقيقة ال40.
كما وصل ابن مدينة عين البنيان لهدفه الـ40 متفوقا على ملاحقه عبد الحفيظ تسفاوت.
مواجهة الذهاب من الدور الفاصل المؤهل لمنافسة كأس العالم 2022 المُقررة بقطر تُجرى بملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية.
هدف إسلام سليماني ضد الكاميرون
🔥 ❤ 🇩🇿 #الجزائر_الكاميرون pic.twitter.com/LFBDzDW1mv
— Abdelghani bakhti 🇩🇿 (@AbghaniH) March 25, 2022
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