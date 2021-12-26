بالفيديو.. سليماني يصنع الحدث بعين البنيان قبل انطلاق تربص الخضر

صنع النجم الدولي الجزائري “إسلام سليماني” الحدث سهرة اليوم الأحد في منتزه “كلوكيدز” بمدينة عين البنيان.

وبعد وصوله الى الجزائر اليوم الأحد عبر طائرته الخاصة قادما من مدينة ليون الفرنسية فضل “سليماني” التواجد رفقة ابنه للترويح عن النفس.

وداعب لاعب أولمبيك ليون الفرنسي الكرة رفقة بعض الأطفال وكذا ابنه في صورة تعكس تواضع السوبر سليم.

ويتوجه سليماني غدا الإثنين صوب العاصمة القطرية الدوحة لمباشرة التربص التحضيري الخاص بالخضر تحسبا للكان.