بالفيديو.. سليماني يضيع التعادل على بريست أمام البي اس جي

انهزم الثنائي الجزائري اسلام سليماني، وهاريس بلقبلة، رفقة ناديهما بريست، في المواجهة التي جمعتهم بنادي بي اس جي بنتيجة (1-0)

وشارك الثنائي الجزائري، سليماني، وبلقبلة، أساسيان في هذا اللقاء، ضمن تشكيلة ناديهما بريست، فيما بقي بلايلي، في دكة البدلاء.

كما فوت هداف الخضر، أسلام سليماني، فرصة تعديل النتيجة لصالح فريقه، بعد تضييعه ضربة جزاء في الدقيقة 70.

ورغم المحاولات العديد لنادي بريست، للرجوع في النتيجة، إلا ان الحظ عاكسهم، لينتهي اللقاء بفوز باريس سان جيرمان بـ(1-0)