بالفيديو.. سليماني يضيف هدف جديد لرصيده

الرياضة
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بالفيديو.. سليماني يضيف هدف جديد لرصيده
بقلم كريم.تيغرمت

تألق الدولي الجزائري إسلام سليماني، من جديد خلال المباراة التي جمعت ناديه موناكو، بالضيف نادي رين، بتوقيه لهدف جديد.

وكان نادي موناكو، متأخرا في النتيجة، بـ2-1، أمام رين، قبل أن يسجل إسلام سليماني هدف التعادل في الدقيقة الـ56 من عمر اللقاء.

وبهذا الهدف، رفع مهاجم الخضر، رصيده من الأهداف لهذا الموسم، إلى 5 أهداف بألوان موناكو، منذ انطلاق الموسم الجاري.

يذكر أن إسلام سليماني، كان وراء الهدف الأول لموناكو، في هذه المبارة، بعد منحه تمريرة حاسمة، لزميله وسام بن يدر.


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