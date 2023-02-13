بالفيديو.. سليماني يعلّق على أول أهدافه مع أندرلخت

عبّر الدولي الجزائري إسلام سليماني، مهاجم نادي أندرلخت، عن سعادته الكبيرة بالفوز، وأدائه في أول خرجة له في الدوري البلجيكي.

وعقب فوزهم أمس الأحد، في مواجهة يسنت تروويدنس، نشرت إدارة أندرلخت، عبر حسابها على “تويتر”، مقطع فيديو لسليماني.

وقال هداف الخضر: “مرحبا بجماهيرنا، سعيد جدا بهذا الفوز، بالنقاط الثلاث، وسعيد بهدفي الأول، كنتم رائعين”.

يذكر أن إسلام سليماني، افتتح أمس الأحد، عداده التهديفي مع ناديه الجديد، اندرلخت، مساهما في فوزهم بثلاثية على حساب يسنت تروويدنس.