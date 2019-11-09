بالفيديو.. “سليماني” يعود للتألق بتمريرة حاسمة رائعة

واصل الدولي الجزائري إسلام سليماني عروضه القوية في الليغ 1 الفرنسية، مُقدما تمريرة حاسمة جديدة مع ناديه موناكو.

ومنح “سوبر سليم” كرة الهدف الأول لموناكو أمام ديجون، لزميله “غولوفين” في سيناريو أصبح إعتياديا.

ووصل إبن عين البنيان لتمريرته الحاسمة رقم 8 منذ بداية الموسم الجاري، في حصيلة خيالية بالنسبة لهداف المنتخب الوطني.

وتُشير النتيجة الحالية للمواجهة التي تدخل لحساب الجولة 13 لتفوق “موناكو” بهدف دون رد.