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بالفيديو.. “سليماني” يعود للتألق بتمريرة حاسمة رائعة

الرياضة
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بالفيديو.. “سليماني” يعود للتألق بتمريرة حاسمة رائعة صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

واصل الدولي الجزائري إسلام سليماني عروضه القوية في الليغ 1 الفرنسية، مُقدما تمريرة حاسمة جديدة مع ناديه موناكو.

ومنح “سوبر سليم” كرة الهدف الأول لموناكو أمام ديجون، لزميله “غولوفين” في سيناريو أصبح إعتياديا.

ووصل إبن عين البنيان لتمريرته الحاسمة رقم 8 منذ بداية الموسم الجاري، في حصيلة خيالية بالنسبة لهداف المنتخب الوطني.

وتُشير النتيجة الحالية للمواجهة التي تدخل لحساب الجولة 13 لتفوق “موناكو” بهدف دون رد.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=724117

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