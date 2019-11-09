بالفيديو.. “سليماني” يعود للتألق بتمريرة حاسمة رائعة

واصل الدولي الجزائري إسلام سليماني عروضه القوية في الليغ 1 الفرنسية، مُقدما تمريرة حاسمة جديدة مع ناديه موناكو.
ومنح “سوبر سليم” كرة الهدف الأول لموناكو أمام ديجون، لزميله “غولوفين” في سيناريو أصبح إعتياديا.
ووصل إبن عين البنيان لتمريرته الحاسمة رقم 8 منذ بداية الموسم الجاري، في حصيلة خيالية بالنسبة لهداف المنتخب الوطني.
وتُشير النتيجة الحالية للمواجهة التي تدخل لحساب الجولة 13 لتفوق “موناكو” بهدف دون رد.
La passe de Super "assist" Slim #TeamDZ https://t.co/3g6FGLcxn1
— DZfoot (@DZfoot) November 9, 2019
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