بالفيديو.. سليماني يعود لممارسة هوايته المفضّلة

عاد الدولي الجزائري إسلام سليماني إلى ممارسة هوايته المفضّلة في تسجيل الأهداف في البطولة البلجيكية.

و سجّل اسلام سليماني الهدف الأول لفريقه اندرلخت في مواجهة سيركل بروج في الجولة 29 من عمر البطولة البلجيكية بملعب “لوتو بارك”.

ويواصل سليماني تعزيز رصيده التهديفي، في البطولة البلجيكية، خاصة وأنه ابدى ارتياحه الكبيرة، بعدما طلب من إدارة الفريق التجديد له عند نهاية الموسم.

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