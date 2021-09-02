بالفيديو.. سليماني يفتتح باب التهديف ويقترب من تحطيم رقم تاسفاوت

إفتتح اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني باب التهديف للمنتخب الوطني أمام منتخب جيبوتي في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة عن طريق رأسية محكمة بعد توزيعة رائعة من زميله رياض محرز.

ووصل رصيد إسلام سليماني مع المنتخب الوطني إلى 32 هدف وبفارق ثلاثة أهداف عن الهداف التاريخي للمنتخب الوطني عبد الحفيظ تاسفاوت