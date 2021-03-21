بالفيديو.. سليماني يفتتح عداده في الليغ 1 ضد البياسجي

إفتتح النجم الدولي الجزائري إسلام سليماني عداده مع فريقه أولمبيك ليون في الليغ 1 ضد العملاق باريس سان جيرمان.

“السوبر سليم” سجل الهدف الأول للوال ضد المُضيف باريس سان جيرمان في لقاء الجولة ال30 من الدوري الفرنسي.

هدف “سليماني” جاء في الدقيقة ال62 بتسديدة قوية من خارج منطقة العمليات.

ويُعتبر هذا الهدف الأول لمُهاجم الخضر في الليغ 1 هذا الموسم كما سجل هدف في كأس فرنسا.

سليماني دخل بديلا في هذا اللقاء في الدقيقة ال56 مكان زميله مانفيس ديباي.