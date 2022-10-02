بالفيديو.. سليماني يفتتح عداده مع بريست بطريقة جميلة

افتتح ظهر اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري، إسلام سليماني، عداده التهديفي مع فريقه “ستاد بريست 29”.

حيث جاء هدف ابن مدينة عين البنيان في مواجهة فريقه أمام المُضيف أوكسير في منافسة الدوري الفرنسي.

ووقع “السوبر سليم” هدفه في الدقيقة 64 لينتهي اللقاء بهدف في كل شبكة.

ويُعتبر هذا الهدف الـ14 لسليماني في الليغ 1 بألوان 3 فرق هي موناكو، أولمبيك ليون، وبريست.