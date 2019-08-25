بالفيديو.. سليماني يفتتح عداده مع موناكو على طريقة الكبار

تمكن الدولي الجزائري إسلام سليماني من إفتتاح عداده مع ناديه الجديد موناكو، خلال أول مُشاركة رسمية له مع هذا الأخير.
وهز سوبر سليم الشباك على طريقة الكبار، عندما روض الكرة بقدمه اليُسرى، مُتجاوزا لمُدافعين من نيم، قبل أن يُسدد بيُمناه.
وفشل حارس المُنافس من فعل أي شيء أمام هداف الخضر، والذي وضع الكرة في الزاوية البعيدة، بطريقة فاجأت “بيرناردوني”.
Henry Onyekuru, Monaco formasıyla çıktığı ilk maçında Slimani’ye asist yaptı. Özleniyorsun evlat.. pic.twitter.com/KKjqmbYx1f
— KupaEfendisi♔ (@KupaEfendisi) August 25, 2019
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