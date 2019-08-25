بالفيديو.. سليماني يفتتح عداده مع موناكو على طريقة الكبار

الرياضة
  • -
  • 0
بالفيديو.. سليماني يفتتح عداده مع موناكو على طريقة الكبار
بقلم إسماعيل عشاش

تمكن الدولي الجزائري إسلام سليماني من إفتتاح عداده مع ناديه الجديد موناكو، خلال أول مُشاركة رسمية له مع هذا الأخير.

وهز سوبر سليم الشباك على طريقة الكبار، عندما روض الكرة بقدمه اليُسرى، مُتجاوزا لمُدافعين من نيم، قبل أن يُسدد بيُمناه.

وفشل حارس المُنافس من فعل أي شيء أمام هداف الخضر، والذي وضع الكرة في الزاوية البعيدة، بطريقة فاجأت “بيرناردوني”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=692448

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com