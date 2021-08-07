بالفيديو.. سليماني يفتتح موسمه الجديد مع ليون بهدف عالمي

بصم الدولي الجزائري اسلام سليماني على أفضل بداية موسم رفقة ناديه ليون الفرنسي، بعدما افتتح عداده التهديفي في الجولة الأولى من الليغ1 أمام ستاد بريست.

وشارك سليماني، بديلا في هذه المباراة، ضمن تشكيلة ناديه ليون، انطلاقا من الدقيقة الـ60، أين كان فريقه متأخرا في النتيجة بـ1-0.

وبعد دقيقتين فقط من دخوله أرضية الميدان، نجح الدولي الجزائري، وفي أول فرصة من هز الشباك، وتعديل النتيجة لناديه.

وبهذا افتتح اسلام سليماني، عداده التهديفي في الموسم الجديد 2021-2022 من الليغ1 الفرنسية.