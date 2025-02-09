بالفيديو.. سليماني يفتح عداده التهديفي في الدوري البلجيكي

عاد الدولي الجزائري إسلام سليماني، اليوم الأحد، لممارسة هوايته المفضلة في تسجيل الأهداف الجميلة على صعيده الكروي الشخصي.

وسجل سليماني أول هدف له، رفقة ناديه الجديد ويستيرلو البلجيكي بعد أربع دقائق من دخوله كبديل ليفوز فريقه أمام ستاندارليغ بنتيجة 4 مقابل 2 في البطولة البلجيكية.

وقام اللاعب السابق لشباب بلوزداد بعمل كبير جدا، بعدما صنع الهجمة لوحده، دون الاستعانة بزملائه، ليؤكد جاهزيته البدنية الكبيرة.

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