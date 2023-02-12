إعــــلانات
الرياضة

بالفيديو.. سليماني يفتح عداده التهديفي مع اندرلخت

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. سليماني يفتح عداده التهديفي مع اندرلخت
سليماني
  • 1457
  • 0

فتح الدولي الجزائري اسلام سليماني عداده التهديفي رفقة فريقه الجديد اندرلخت في البطولة البلجيكية.

و سجلّ سليماني الهدف الثالث لفريق اندرخلت في الدقيقة 81 من عمر المباراة التي جرت أمام فريق سيت ترويدنس وانتهت بتسجيل ثلاثة أهداف مقابل صفر.

و جرت المباراة بملعب “لوتو بارك” ضمن مباريات الجولة 25 من عمر البطولة في بلجيكا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption

رابط دائم : https://nhar.tv/7GkEf
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر