بالفيديو.. سليماني يفتح عداده التهديفي مع اندرلخت

فتح الدولي الجزائري اسلام سليماني عداده التهديفي رفقة فريقه الجديد اندرلخت في البطولة البلجيكية.

و سجلّ سليماني الهدف الثالث لفريق اندرخلت في الدقيقة 81 من عمر المباراة التي جرت أمام فريق سيت ترويدنس وانتهت بتسجيل ثلاثة أهداف مقابل صفر.

و جرت المباراة بملعب “لوتو بارك” ضمن مباريات الجولة 25 من عمر البطولة في بلجيكا.

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