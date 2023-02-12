بالفيديو.. سليماني يفتح عداده التهديفي مع اندرلخت
بقلم عزيز طالبي
فتح الدولي الجزائري اسلام سليماني عداده التهديفي رفقة فريقه الجديد اندرلخت في البطولة البلجيكية.
و سجلّ سليماني الهدف الثالث لفريق اندرخلت في الدقيقة 81 من عمر المباراة التي جرت أمام فريق سيت ترويدنس وانتهت بتسجيل ثلاثة أهداف مقابل صفر.
و جرت المباراة بملعب “لوتو بارك” ضمن مباريات الجولة 25 من عمر البطولة في بلجيكا.
إسلام سليماني دخل كبديل في الدقيقة 77 و سجل بعدها مباشرة هدف فريقه أندرلخت الثاني .#TeamDZ pic.twitter.com/8jbCNUtla1
— BouKhalfa Mazar (@BoukhalfaMaz) February 12, 2023
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