بالفيديو.. سليماني يكشف سرّ مراوغته الإستثنائية أمام راموس
قلّل الدولي الجزائري اسلام سليماني من شأن الطريقة الجميلة التي رواغ بها مدافع البياسجي راموس بطريقة “الجسر الصغير”.
وأكّد اسلام سليماني في تصريحه الذي نقله موقع “سبور أف أر” الفرنسي :”الجسر الصغير أمام راموس ضمن اللعب، لا يوجد امر استثنائي. اللعب الجماعي والفوز هو الأمر المهم”.
كما اضاف :”عند الفشل في التسجيل عن طريق ضربة جزاء، تتأكد ان الضربة كانت سيئة، عل كل حال قدمنا مباراة جيّدة امام فريق كبير، و سنعمل ما في وسعنا من أجل رد الاعتبار لنفسنا”.
و ختم “جماعيا قدمنا مباراة جيّدا و كنا نعمل من اجل التعادل لكن للأسف لم نحقّق ذلك”.
أول تعليق من إسلام سليماني بعد تضييعه لركلة الجزاء امام باريس سان جيرمان pic.twitter.com/QiRN2b4BFA
— El Capitano 🇩🇿🇩🇿🇩🇿 (@spuerlilo) September 10, 2022
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