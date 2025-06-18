بالفيديو.. سليماني ينتقد بحدّة مسألة “الاختيار” بين الجزائر وفرنسا لدى مزدوجي الجنسية

أطلق الهداف التاريخي للمنتخب الوطني، إسلام سليماني، تصريحات جريئة تخص قضية الاختيار بين تمثيل المنتخبين الجزائري أو الفرنسي.

وهي القضية التي تطْرَح بشكل متكرر مع اللاعبين مزدوجي الجنسية. آخرها مع ريان شرقي.

وفي تصريحات صريحة نقلتها منصة @Kampo_media، عبر منصة “إكس” قال سليماني: “عندما أسمع أحدهم يقول لقد اخترت، أشعر برغبة في البكاء. من أنت لتختار؟”.

وأضاف مهاجم الخُضر: “إذا كنت قد وِلدت في فرنسا ونشأت هناك، فاختر فرنسا. لا تتحدث عن الاختيار وكأنك تمنّ علينا”.

وواصل سليماني حديثه بنبرة قوية ومشحونة بالعاطفة: “عندما أسمع كلمة “اختيار”، يؤلمني ذلك. هذا ليس اختيارك. نحن نتحدث عن بلد استشهد فيه أكثر من 5 ملايين من أجل الحرية. من أنت لتقول أنك تختار؟”.