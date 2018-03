بالفيديو.. سليماني يواصل تدريباته “منفردا” !

كما عاد “السوبر سليم” للتدرب على “العشب” وملامسة الكرة بعد أن قضى فترة أكثر من أسبوعين في القاعة الرياضية.

وأبدى الجزائري جدية كبيرة في التدريبات من أجل العودة بقوة في آخر مرحلة من الموسم.

يذكر أن إدارة نيوكاسل وجماهير الفريق لم يعجبهم قرار الناخب الوطني بضم سليماني للمنتخب وهو مصاب.

Rafa Benítez has provided an update on the fitness of forward @slimaniislam. #NUFC pic.twitter.com/ZzoNbx179V

— Newcastle United FC (@NUFC) March 15, 2018