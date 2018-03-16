بالفيديو.. سليماني يواصل تدريباته “منفردا” !

الرياضة
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بالفيديو.. سليماني يواصل تدريباته “منفردا” !
بقلم أمير بهلول

لا يزال الجزائري إسلام سليماني لم يتعافى كليا من الإصابة التي تعرض لها والتي منعته من المشاركة لأول مرة مع “نيوكاسل”، فهو يواصل التدريبات منفردا.

كما عاد “السوبر سليم” للتدرب على “العشب” وملامسة الكرة بعد أن قضى فترة أكثر من أسبوعين في القاعة الرياضية.

وأبدى الجزائري جدية كبيرة في التدريبات من أجل العودة بقوة في آخر مرحلة من الموسم.

يذكر أن إدارة نيوكاسل وجماهير الفريق لم يعجبهم قرار الناخب الوطني بضم سليماني للمنتخب وهو مصاب.

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