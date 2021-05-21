بالفيديو.. سليماني يوجه رسالة حماسية لشباب بلوزداد قبل موقعة رادس

الرياضة
  • -
  • 0
بالفيديو.. سليماني يوجه رسالة حماسية لشباب بلوزداد قبل موقعة رادس صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

وجه النجم الدولي الجزائري لأولمبيك ليون الفرنسي “إسلام سليماني” رسالة حماسية خاصة لفريقه السابق شباب بلوزداد قبل مواجهة الترجي الرياضي التونسي.

سليماني قال في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للشباب على الفايسبوك.

“أحيي لاعبي شباب بلوزداد على المشوار المُقدم لحد الآن في منافسة دوري أبطال إفريقيا وأقول لكم لقد دخلتم في تاريخ الفريق”.

“إن شاء الله غدا ستدخلون أكثر في التاريخ بالتأهل للدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخ شباب بلوزداد”.

وختم “السوبر سليم”:”راني معاكم وسأكون المناصر الأول للشباب ضد الترجي الرياضي التونسي”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=998766

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com